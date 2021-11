METEO ITALIA – torna il MALTEMPO con piogge e temporali, più FREDDO nel weekend con neve in arrivo

Ultima settimana di novembre che inizia con il maltempo e potrebbe finire con un affondo freddo

Situazione sinottica all’inizio di questa ultima settimana di novembre che vede una circolazione depressionaria, con aria più fredda in quota allungarsi verso la Penisola Iberica. La formazione di un largo minimo sul Mediterraneo occidentale porta condizioni meteo instabili o perturbate anche in Italia dove non mancheranno piogge e temporali. Clima via via più freddo in vista del weekend quando un affondo di aria fredda dovrebbe portare il primo peggioramento meteo di stampo invernale.

Piogge e temporali sparsi nei prossimi giorni, ecco le regioni più colpite

Condizioni meteo instabili al momento su tutta l’Italia con piogge e temporali da Nord a Sud. Fenomeni più intensi in queste prime ore del giorno su Liguria, Campania, Puglia e Isole Maggiori. Nel corso delle prossime ore precipitazioni che interesseranno un po’ tutta l’Italia ma in particolare Nord-Ovest e versanti tirrenici. Giornata di Martedì ancora all’insegna del maltempo con piogge e temporali soprattutto al Centro-Sud. Nuovo intenso peggioramento meteo per Giovedì seguito anche da un calo delle temperature.

Maltempo nella seconda parte della settimana con temperature in calo

Per la seconda metà della settimana i principali modelli mostrano la saccatura presente tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale muoversi verso est. Questo dovrebbe comportare nella giornata di Giovedì un nuovo intenso peggioramento meteo su buona parte dell’Italia. Maltempo che sarà seguito anche da un calo delle temperature con neve in arrivo sia sulle Alpi che lungo l’Appennino.

