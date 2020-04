METEO ROMA: Insisterà per oggi il MALTEMPO sulla CAPITALE poi è atteso un miglioramento, ecco quando

Situazione meteo in Italia

Cieli nuvolosi o molto nuvolosi in queste ore su gran parte delle regioni d’Italia tra le quali anche il Lazio. Nubi e precipitazioni associate anche sulla città di Roma durante la mattinata in corso e anche le prossime ore della giornata. Solo sulle regioni più settentrionali assistiamo già ad un progressivo miglioramento del tempo con il ritorno del sole sul Triveneto in queste ore e nelle prossime ore anche sulle altre regioni. Temperature previste in ulteriore calo per oggi rispetto i giorni scorsi con l’ingresso delle correnti settentrionali. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Roma: attese piogge a tratti anche intense nelle prossime ore

Il maltempo imperversa ancora in Italia con piogge, forti raffiche di vento e locali temporali in queste ore al centro-sud, molte nubi anche sulla città di Roma con precipitazioni sparse per gran parte della giornata. Per assistere ad un miglioramento delle condizioni meteo ci sarà da attendere la giornata di domani, Giovedì 23 Aprile, con qualche schiarita in arrivo al mattino e al pomeriggio anche se non si esclude del tutto la possibilità di brevi acquazzoni tipici del periodo in corso durante le ore pomeridiane. A seguire bel tempo con sole e temperature in ripresa durante le ore centrali della giornata.

Previsioni meteo Italia

Durante la giornata odierna il campo di bassa pressione sempre ben attivo sul Mediterraneo occidentale determinerà ancora condizioni di spiccato maltempo sul Paese con precipitazioni a tratti anche di forte intensità al sud, accompagnate da forti raffiche di vento e mareggiate lungo le coste esposte ai venti in rotazione intorno al minimo di bassa pressione. Il tutto tenderà a placarsi solo da domani al centro Italia, ci vorranno altre 24 ore per il sud. Per il weekend del 25 Aprile le condizioni meteo saranno in gran parte stabili in Italia con clima piuttosto gradevole.