Meteo Roma – Instabilità in aumento nei prossimi giorni con ritorno di piogge e temporali, specie a carattere pomeridiano

Situazione meteo a scala nazionale
Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo di alta pressione che si sposta verso l’Europa orientale, lasciando il Mediterraneo centrale sempre più scoperto. Questo comporta un aumento dell’instabilità nel corso dei prossimi giorni, con il ritorno di piogge e temporali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi
Venerdì uggioso sul Lazio. Le correnti umide dai quadranti meridionali portano nuvolosità alta in transito ma anche molto compatta che renderà i cieli grigi durante la giornata ma comunque in un contesto asciutto. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare in transito. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve calo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +10/+11°C di minima ed i +17/+18 °C di massima.
Meteo Roma sabato 7 marzo
La giornata di domani vedrà un lieve aumento dell’instabilità sul Lazio. Nuvolosità in aumento già dal mattino su tutta la regione con cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma ancora senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio locali fenomeni attesi in Appennino. Instabilità in lieve aumento tra la serata e la notte con possibili deboli pioviggini da isolate a sparse e dunque possibili anche sulla Capitale. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature senza particolari variazioni su Roma e comprese tra i +9/+10°C di minima ed i +17/+18°C di massima.
Tendenza meteo sul Lazio
A partire da domenica ed anche nei primi giorni della prossima settimana, a causa dell’arrivo di aria più fresca in quota, tornerà protagonista l’instabilità termo-convettiva. Giornata di domenica che vedrà qualche pioggia al mattino, mentre al pomeriggio assisteremo allo sviluppo di acquazzoni e temporali nelle zone interne. Nei giorni a seguire, fin verso metà della prossima settimana, attese infatti giornate con tempo per lo più stabile al mattino, possibili acquazzoni al pomeriggio e poi miglioramenti serali. Temperature che non subiranno particolari variazioni.
Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano
Meteo su Roma uggiosa e nei prossimi giorni dovrebbe tornare qualche pioggia o temporale. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.