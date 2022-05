METEO ROMA – Instabilità pomeridiana sul Lazio con ROVESCI e TEMPORALI specie nelle zone interne. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Attale situazione sinottica che vede un profondo vortice depressionario sulla Scandinavia con una vasta circolazione ciclonica con aria fresca in quota che andrà ad interessare gran parte del continente europeo. Questo porterà soprattutto instabilità pomeridiana in Italia, anche se non si escludono dei locali fenomeni mattutini tra Campania, Molise, Puglia e Triveneto. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – La giornata odierna su Roma e sul Lazio sarà caratterizzata dall’instabilità pomeridiana. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. A partire dalla tarda mattina e nel corso delle pomeridiane la presenza di aria fresca in quota porterà alla formazione di nuvolosità a sviluppo verticale, specie nelle zone interne, con associati possibili rovesci o temporali. Più asciutto sui settori costieri e su Roma, anche se non si escludono dei fenomeni isolati sul quadrante orientale della Capitale. Ritorna la stabilità in serata, con tempo asciutto sul tutto il Lazio e cieli sereni o poco nuvolosi, salvo maggiori addensamenti sul Basso Lazio. Temperature in lieve calo nei valori minimi, in rialzo in quelli massimi, comprese su Roma tra 10°C e 23°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo Roma per domani

Meteo Roma domani – Anche la giornata di domani sarà caratterizzata dall’instabilità pomeridiana su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e nuvolosità bassa sul Basso Lazio. Dalla tarda mattinata e nel corso delle ore pomeridiane l’attività convettiva porterà allo sviluppo di nuvolosità con acquazzoni o temporali associati specie nelle zone interne della regione, mentre sarà più stabile lungo le coste e sulla Capitale. In serata tempo asciutto ovunque con cieli parzialmente nuvolosi. Temperature stabili o in lieve aumento, comprese su Roma tra 11°C e 24°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per Roma

Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS mostrano a partire da metà settimana una goccia fredda isolarsi tra Penisola Iberica e nord Africa mentre un piccolo promontorio africano dovrebbe rimontare sul Mediterraneo centrale. Questo porterà maggiore stabilità su Roma e sul Lazio anche se saranno ancora possibili dei fenomeni pomeridiani specie nei settori interni a ridosso dell’Appennino. Le temperature tenderanno a risalire, portandosi sopra la media e con massime superiori ai 25°C. Attenzione però al weekend con possibile nuovo peggioramento meteo. Per maggiori informazioni seguite i prossimi editoriali meteo che troverete sul nostro sito internet.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Maggio al via con tempo instabile sul Lazio e possibili piogge anche su Roma. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!