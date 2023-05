Meteo Roma – L’Anticiclone assicura bel tempo e stabilità sulla Capitale, con temperature in aumento: le previsioni

Migliora sull’Italia dopo il maltempo odierno

Dopo soprattutto un pomeriggio in cui qualche eccezione di maltempo si è palesata sullo stivale con piogge e temporali localizzati sull’Appennino centro-meridionale e, sparsi, sulla punta meridionale della Sicilia, le condizioni meteo appaiono in queste ore in miglioramento, con tale fenomenologia in fase di attenuazione e cessazione, tornando gradualmente generalmente stabili e asciutte. Stabilità che coinvolge Roma fin dalle prime ore della notte odierna, come vedremo.

Previsioni meteo Roma oggi

Ampie schiarite sono avanzate in direzione della Capitale fin dalle prime ore della notte odierna, quando i cieli apparivano già sereni e tali sono rimasti fino a questo momento. Tale situazione si protrarrà anche per il resto della serata corrente a Roma, con assenza di fenomeni coerentemente con ciò che si osserverà su tutta Italia. Le temperature, in questo contesto, appaiono comprese tra i +13°C di minima e i +25°C di massima circa.

Bel tempo prevalente per domani

Non si evidenziano significative variazioni sul fronte meteorologico per la giornata di domani venerdì 5 maggio sulla Capitale, con qualche innocuo passaggio nuvoloso in transito solamente nelle ore centrali in un contesto di cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi, mentre nella notte e in serata continuerà a registrarsi una certa serenità. Le condizioni meteo a Roma si manterranno pertanto stabili e asciutte, così come sulla stragrande maggioranza del Paese grazie anche alla presenza dell’Anticiclone africano, con temperature che peraltro non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori minimi.

Assenza di disturbi nuvolosi per sabato con massime in aumento

L’inizio del prossimo Weekend aprirà con bel tempo predominante su Roma grazie agli effetti del suddetto Anticiclone africano in estensione sul Mediterraneo centro-occidentale, con le condizioni meteo che pertanto risulteranno stabili e asciutte anche nella giornata di sabato 6 maggio sulla Capitale e con cieli caratterizzati dalla pressoché totale assenza di disturbi nuvolosi. Le temperature, in questo caso, sono attese in aumento nei valori massimi al netto della stazionarietà di quelli minimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.