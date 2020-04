METEO ROMA : La Primavera entrerà nel vivo ora sotto l’influenza di un robusto e duraturo Anticiclone, ecco le previsioni fino a Pasqua

Meteo: il mese di Marzo passa agli archivi con interessanti episodi nevosi

Forti escursioni termiche tra il giorno e la notte in Italia in questo periodo con gelate tardive al mattino e temperature fino a 15°c sulla stessa località durante le prime ore del pomeriggio. Complici i cieli sereni l’inversione termica viene fortemente accentuata nelle valli interne e nelle pianure con possibili gelate previste anche nella mattinata di domani, seppure di minore intensità rispetto la precedente. A Roma invece il clima sarà meno freddo con le temperature previste per domani tra 5°c e 17°c. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Situazione meteo attuale

Anticiclone con valori massimi al suolo fino a 1035 hPa sull’Europa occidentale. Aria fredda di origine artica la troviamo ancora sull’Europa centro-meridionale dove le temperature risultano ancora inferiori la media. Tempo in buona parte stabile sull’Italia ma con clima freddo specie al primo mattino, locali piogge sull’estremo sud.

Previsioni meteo per la giornata di domani, 3 Aprile 2020

Altra giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni dalle prime ore del mattino come anche al pomeriggio e in serata o nottata. Da segnalare soltanto dei locali disturbi sulle Alpi orientali al pomeriggio. Splenderà il sole anche su tutte le regioni del centro Italia nella giornata di domani, sole al mattino e al pomeriggio ovunque eccetto qualche nube in transito tra Abruzzo e basso Lazio ma senza fenomeni associati. Nubi irregolari invece al sud Italia fin dal primo mattino e locali piogge sulle isole maggiori e Calabria. Tempo instabile al pomeriggio sulle isole maggiori e settori interni peninsulari con piogge o acquazzoni, residue piogge in serata sulla Calabria e Sicilia. Temperature in aumento sia di giorno che di notte.