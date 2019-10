METEO ROMA – La PRIMAVERA sbarca in città, ma ATTENZIONE alle novità in arrivo per la prossima settimana, i dettagli

Arriva l’ottobrata per il centro-sud Oggi il tempo si presenta asciutto con cieli in prevalenza completamente soleggiati o poco nuvolosi sulle regioni centro-meridionali, dove sono ben visibili i primi spifferi anticiclonici provenienti dal nord-Africa. Questi sono anche responsabili, oltre che di un primo leggero aumento delle temperature nella giornata odierna, anche di un miglioramento delle condizioni meteo avuto sulla Puglia meridionale, sferzata dal maltempo ieri. Stesse condizioni termodinamiche le troviamo, come vedremo, a Roma.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Persiste il maltempo al nord-ovest Prosegue invece imperterrita la fase di instabilità iniziata già da qualche giorno sui settori nord-occidentali italiani, in special modo quelli della Liguria. Qui i rovesci si son rivelati fin ora deboli o al più moderati, con cumulati al suolo generalmente deboli e inferiori ai 10 millimetri. Tali si riveleranno anche nel corso delle prossime ore e nella giornata di domani sabato 19 ottobre, con temperature tutto sommato stabili e massime sotto ai +20°C. Previsioni meteo Roma oggi Per quanto riguarda la città di Roma invece, la giornata odierna si è aperta sotto cieli completamente soleggiati. Tali rimarranno nel corso del pomeriggio e della serata, con estremi termici giornalieri compresi tra i +12/+13°C di minima e i +23/+24°C di massima, dipendentemente dalle zone. Come vedremo, queste condizioni di stabilità le ritroveremo anche nei prossimi giorni sulla Capitale, con temperature in ulteriore aumento.

Weekend soleggiato e similprimaverile Per quanto riguarda infatti le previsioni meteo valide per il fine settimana ormai imminente e dunque per la giornata di domani sabato 19 e dopodomani domenica 20 ottobre, come anticipato nel corso del precedente paragrafo, proseguiranno le stesse condizioni di stabilità che hanno caratterizzato e caratterizzano tutt’ora la Capitale, con temperature in netto aumento soprattutto domenica, con massime fino a +25°C o anche leggermente oltre. Tuttavia non è previsto per domenica il picco del caldo.

Picco del caldo in settimana, poi arriva il maltempo? Il picco del caldo si raggiungerà infatti in settimana tra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre quando la colonnina di mercurio potrà tornare a raggiungere i +27/+28°C di massima sulla Capitale con cieli completamente soleggiati. Il responsabile di questa fiammata così calda per ottobre sono da ricercare nel Medicane (uragano mediterraneo) che sarà presente ad ovest e che interesserà dapprima la costa azzurra e la Spagna orientale, per poi spostarsi verso est dove si indebolirà e interesserà anche parzialmente alcuni settori italiani. Da valutare un possibile coinvolgimento della Città Eterna.