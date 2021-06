METEO ROMA – L’ESTATE si fa sentire con SOLE e CALDO AFRICANO soprattutto nel WEEKEND. Ecco le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia e su Roma

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nella giornata odierna un promontorio di alta pressione di origine africana inizia a rimontare sul Mar Mediterraneo, portando maggiore stabilità anche sull’Italia, dove però continua ad affluire aria fresca in quota. Al mattino su gran parte della Penisola Italiana avremo tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sulle Alpi. Condizioni meteo instabili invece al Nord-Est e settori adriatici settentrionali, con cieli irregolarmente nuvolosi e piogge, ed anche temporali su coste romagnole e marchigiane. Nel pomeriggio temporali attesi sui rilievi alpini e sull’Appennino centro-meridionale, con generali miglioramenti in serata. Di seguito vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni su Roma e sul Lazio!

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo Roma – Al primo mattino su Roma e sul Lazio avremo cieli sereni o parzialmente nuvolosi per delle velature. Nel corso della mattinata nuvolosità in transito da ovest, portando i cieli ad essere poco nuvolosi o irregolarmente nuvolosi, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione, con maggiori addensamenti nelle zone interne e delle piogge, anche a carattere temporalesco, sui rilievi al confine con l’Abruzzo. Migliora in serata con cieli sereni su tutta la regione. Temperature su Roma comprese tra 17°C e 32°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo Roma – Nella giornata di domani il promontorio anticiclonico si fa sempre più presente e porta maggiore stabilità. Durante la giornata avremo condizioni meteo stabili e asciutte su tutta la regione. I cieli saranno in prevalenza sereni ma disturbati da delle velature in transito, specie sui settori settentrionali della regione. Sarà una giornata tipicamente estiva con temperature in aumento grazie all’avvezione di aria calda dal continente africano. Sulle pianure e vallate interne del Lazio ed anche sui quartieri orientali della Capitale le temperature raggiungeranno i 33-34°C. Più fresco sulle coste dove i valori massimi si manterranno al di sotto dei 30°C. Vediamo ora le previsioni meteo per la giornata di domenica e diamo uno sguardo all’inizio della prossima settimana.

