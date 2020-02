METEO ROMA: l’INVERNO torna in ITALIA con le correnti di TRAMONTANA e con le TEMPERATURE in picchiata, i dettagli

Clima invernale anche a Roma

Si sono fatte sentire subito le correnti più fredde di natura polare giunte nelle ultime ore con le temperature crollate anche di 15°c nel giro di pochissime ore. Al momento sulla città di Roma troviamo condizioni meteo stabili con cieli per lo più sereni e clima invernale con le temperature intorno i 5°c in queste prime ore del mattino. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo: neve in arrivo sulle regioni centro-meridionali

Con il crollo delle temperature, la neve non ha avuto grandi difficoltà nel tornare ad imbiancare l’Appennino oltre alle Alpi. Fiocchi in nottata fino a 600 metri di quota su Umbria, Marche, Romagna, poco più in alto anche su Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Nelle prossime ore le regioni più colpite saranno quelle del medio e basso versante Adriatico e il Sud Italia con i fiocchi fino a 300 metri nella giornata di oggi. Il picco del freddo, secondo i principali modelli, è atteso per la giornata di domani.

Meteo: ripiomba l’Inverno in tutta Italia

Lo scenario meteo sul vecchio continente torna invernale con il freddo e la neve che interessano diversi paesi. Anche in Italia il contesto climatico risulta adesso invernale dopo una vero e proprio anticipo di primavera con le temperature salite oltre i 18°c in diverse regioni. Italia interessata dalle correnti più fredde di matrice polare-marittima e temperature in ulteriore calo nelle prossime ore fino a raggiungere valori inferiori la media e con qualche precipitazione anche nevosa a quote basse sulle regioni adriatiche centrali e al sud.