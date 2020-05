METEO ROMA: l’ultima settimana di MAGGIO inizia con gran SOLE e CLIMA gradevole ma torneranno i temporali, ecco la tendenza per GIUGNO

Meteo Roma: la settimana inizia con cieli in prevalenza nuvolosi

Robusto anticiclone sull’Europa occidentale e correnti settentrionali secche e miti in transito sull’Italia. Come conseguenza, cieli sereni da nord a sud e temperature gradevoli sia di giorno che di notte. Sulla città di Roma quindi assisteremo ad un inizio settimana con gran sole e con temperature che saranno comprese tra i 18 gradi e i 28 gradi. Anche nei prossimi giorni della settimana avremo condizioni meteo stabili sulla Capitale come del resto su gran parte delle città del Paese e clima gradevole. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: gran sole, solo qualche disturbo sui settori alpini o appenninici

Anche nei prossimi giorni della settimana in corso avremo condizioni meteo stabili e clima primaverile con le temperature che rientrano nella media del periodo grazie alle correnti settentrionali in arrivo in queste ultime ore. La fase 2 per l’emergenza da covid-19 procede nel mese di Maggio con il bel tempo grazie ad una robusta figura anticiclonica presente sull’Europa centro-occidentale. Soltanto verso la fine del mese di Maggio e l’inizio di Giugno l’anticiclone potrebbe mostrare segnali di cedimento e i temporali si faranno man mano più estesi sul territorio nazionale senza escludere anche la città di Roma.

Previsioni meteo per la giornata di Martedì 26 Maggio

Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori settentrionali salvo locali acquazzoni attesi al pomeriggio sui rilievi delle regioni nord orientali in esaurimento nel corso della serata. Inizio di giornata con brevi piogge sulle coste adriatiche centrali, più asciutto su questi settori nelle ore pomeridiane e serali ma con locale instabilità attesa sulle zone interne di Lazio e Abruzzo. Locali acquazzoni al pomeriggio sui rilievi delle regioni meridionali peninsulare, tempo più stabile e asciutto altrove per tutto l’arco della giornata. Temperature minime e massime attese in generale calo