METEO ROMA – Maggiori schiarite per oggi ma le PIOGGE e i TEMPORALI resteranno in agguato, ecco le previsioni

Situazione Meteo Italia

In Italia si avverte la mancanza di una figura anticiclonica stabile e in grado di garantire bel tempo per diversi giorni consecutivi. Ne approfittano le correnti e le perturbazioni nord-atlantiche e con associate correnti più fredde in quota. Piogge e temporali hanno interessato gran parte delle regioni dell’Italia negli ultimi giorni e lo faranno ancora nei prossimi giorni. Anche a Roma avremo condizioni meteo instabili o perturbate durante la settimana in corso, intanto per oggi maggiori schiarite e precipitazioni assenti. RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER ROMA!

Meteo Roma: piogge o temporali nei prossimi giorni

Una vasto e ben organizzata area di bassa pressione investe gran parte dell’europa con maltempo a tratti intenso su diversi paesi. Anche in Italia si avvertono gli effetti di questa circolazione di bassa pressione tranne che a Roma dove la giornata odierna trascorrerà con il bel tempo. Si tratterà solo di una breve pausa più stabile in quanto da domani le precipitazioni torneranno e potrebbero assumere anche carattere temporalesco, associate anche a forti raffiche di vento nonchè un sensibile calo delle temperature con valori sotto la media di riferimento. Estate 2020 ancora non pervenuta nonostante il suo inizio dal primo di Giugno secondo il calendario meteorologico.

Previsioni meteo dettagliate per la giornata di domani, 10 Giugno 2020

Nubi irregolari in transito al nord Italia e con esse precipitazioni sparse fin dal mattino, eccetto in Piemonte con variabilità asciutta. Piogge o temporali al pomeriggio su tutte le regioni, fenomeni in attenuazione in serata o nottata. Deboli piogge al attino sulla Toscana, Umbria e Lazio, temporali in arrivo al pomeriggio sui settori interni. Tempo instabile anche in serata e nottata sulle regioni tirreniche, migliore sul versante adriatico. La giornata inizierà con il bel tempo al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi, possibili piogge o acquazzoni al pomeriggio sulla Sardegna occidentale e sui settori appenninici peninsulari. Temperature in calo sulle regioni centro-meridionali, stazionarie altrove.