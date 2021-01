METEO ROMA – MALTEMPO ad oltranza, anche l’EPIFANIA sarà caratterizzata dal clima invernale, ecco le previsioni

Meteo Roma, tempo stabile per l’ultimo dell’anno

Ombrello e giacca a vento a portata di mano in queste ore per chi si trova a Roma, come spesso è avvenuto nelle ultime settimane. Piogge anche intense interessano la città eterna mentre il clima resta tipicamente invernale. Poco lontano dalla Capitale d’Italia invece troviamo nevicate anche intense, è il caso questo delle città collinari o montane di Abruzzo, Umbria e Toscana. Proprio in queste ore troviamo infatti fitte nevicate oltre i 600 metri su quest’ultime regioni mentre nella giornata di domani la quota neve calerà ancora. Maltempo a Roma anche per l’Epifania?

Previsioni meteo Epifania 2021

Maltempo diffuso al centro Italia in queste ore con piogge e temporali persistenti e neve mediamente dai 600-700 metri di quota. Condizioni meteo che continueranno ad essere instabili anche nel giorno dell’Epifania con piogge sparse soprattutto sui settori tirrenici e neve a quote pianeggianti o collinari al centro e al nord Italia, oltre i 1000 metri al Sud. Sulla città di Roma pertanto sono attese altre precipitazioni nella giornata dell’Epifania con le temperature ancora tipicamente invernali. Quale tendenza meteo a seguire?

Previsioni meteo prossimi giorni

Vacanze di Natale con clima freddo e nevicate a più riprese su alcune città del Paese. L’Epifania sarà una giornata tipicamente invernale al nord Italia con neve fino in pianura su Piemonte, Lombardia, ed Emilia, neve fino al fondovalle su Appennino e Alpi. Neve in arrivo anche al centro specie tra Toscana e Umbria ed a quote collinari. Conferme dei modelli meteo per un ritorno dell’anticiclone durante la prossima settimana intervallato da rapidi e fugaci peggioramenti. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO SULLA CITTà DI ROMA CONSULTA IL NOSTRO SITO!