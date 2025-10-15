Meteo Roma – Maltempo al meridione ma non mancherà qualche precipitazione sul Lazio

Situazione meteo a scala nazionale

La giornata odierna vede ancora protagonista l’alta pressione azzorriana, che continua a garantire tempo stabile e asciutto su gran parte della nostra Penisola. Qualche velatura o nube di passaggio potrà interessare le regioni centrali e meridionali, ma senza fenomeni degni di nota.

Clima mite e gradevole, con temperature ancora sopra le medie stagionali di 2-3°C, specie al Centro-Nord. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

A Roma il tempo si manterrà stabile e soleggiato per gran parte della giornata, con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Durante le ore mattutine possibili foschie o banchi di nebbia nelle aree pianeggianti del Lazio, in dissolvimento entro tarda mattinata.

Le temperature resteranno miti, con minime attorno ai +14/+15°C e massime fino a +25/+26°C, clima gradevole e tipicamente autunnale nelle ore centrali. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Venti deboli variabili, tendenti a disporsi da ovest-nordovest nel pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giovedì 16 ottobre vedrà un lieve aumento della nuvolosità sulla Capitale e sul Lazio, specialmente nel pomeriggio e in serata, ma senza piogge significative, se non sul pontino.

Da venerdì, invece, l’arrivo di correnti più fresche orientali potrà determinare un calo termico di 3–4°C e un aumento della copertura nuvolosa, con isolati piovaschi possibili sulle zone interne e sui rilievi.

Nel complesso, la situazione resterà tranquilla e senza fenomeni rilevanti anche nel fine settimana.

Tendenza meteo per la seconda metà di ottobre, i dettagli

La seconda parte del mese sembra voler mostrare una maggiore dinamicità atmosferica, con periodi stabili alternati a fasi più instabili.

L’alta pressione tenderà infatti a ritirarsi verso ovest, consentendo infiltrazioni più fresche da est e qualche impulso atlantico.

Per Roma e il Lazio questo si tradurrà in giornate a tratti nuvolose, possibili piovaschi sparsi e temperature più vicine alla media stagionale.

Clima comunque mite di giorno, ma più fresco al mattino e in serata, tipico della piena metà autunnale.

