METEO ROMA – MALTEMPO con temporali o nubifragi in arrivo sulla Capitale tra stasera e domani, ecco i dettagli

Arriva il maltempo anche a Roma

Si apre così una fase meteo più dinamica con l’Anticiclone assente e con una serie di perturbazioni di matrice Atlantica in arrivo in Italia. A Roma il maltempo è in arrivo nelle prossime ore con piogge anche di forte intensità dalla serata odierna e per tutta la giornata di domani, Domenica 3 Novembre. PER TUTTI I DETTAGLI RELATIVI ALLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Maltempo in Italia per il ponte di Ognissanti

Lo scenario meteo a grande scala ci indica un campo di alta pressione sempre presente sull’Europa orientale con valori al suolo fino a 1030 hPa. Anticiclone presente anche sull’oceano Atlantico nei pressi delle isole delle Azzorre. Correnti nord-occidentali piuttosto instabili raggiungono il Mediterraneo centrale portando nuvole e piogge anche in Italia. Il ponte di Ognissanti sarà pertanto caratterizzato da piogge diffuse in Italia e anche a Roma in un contesto climatico tuttavia tipicamente autunnale.

AUTUNNO nel vivo nel mese di NOVEMBRE

Stando alle ultime conferme da parte dei modelli meteo nel medio e nel lungo termine avremo condizioni meteo autunnali in Italia con un treno di perturbazioni in transito in Italia e con esso anche molte piogge in arrivo. Questo molto probabilmente durerà per tutta la prima metà del mese di Novembre, tuttavia senza particolari ondate di freddo precoce.