Meteo Roma – Maltempo e calo termico in arrivo specie nel weekend, con neve in Appennino a quote anche basse

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Aria fredda di estrazione artico artico marittima sta affondando sul Mediterraneo, portando maltempo di stampo invernale in Italia, oggi soprattutto al Nord ed entro domani anche al Centro-Sud, con neve fino a quote piuttosto basse. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, venerdì 21 novembre

Al mattino attesa nuvolosità alternata a schiarite sul Lazio ma con tempo per lo più asciutto, maggiori addensamenti sui settori meridionali con possibilità di isolati piovaschi. Al pomeriggio poche variazioni con n nuvolosità irregolare in transito e tempo per lo più asciutto. Peggiora dalla serata con piogge ed acquazzoni sparsi e neve in Appennino inizialmente oltre i 1000-1200 metri, ma che nella notte potrà spingersi fin verso gli 800-900 metri. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili o in lieve diminuzione su Roma e comprese tra i +7/+8°C della notte e +13/+14°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

Al mattino ancora molte nubi con residue precipitazioni sul Lazio. Possibili fiocchi nelle zone interne fin verso i 700-800 metri e nevicate anche intense in Appennino con accumuli anche importanti a quote medie. Al pomeriggio ancora qualche fenomeno in Appennino e più asciutto altrove. In serata tempo per lo più asciutto con schiarite a partire dal Viterbese, con prevalenza di cieli sereni su tutta la regione nella notte. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in calo dalla serata su Roma, con valori attorno ai +7/+8°C tra la notte ed il primo mattino ed i +10/+11°C del primo pomeriggio, ma con aria fredda dalla serata che porterà le temperature attorno ai +3/+4°C entro la mezzanotte.

Nuovo peggioramento per inizio settimana

La giornata di domenica risulterà piuttosto stabile sul Lazio con tempo asciutto e solo qualche disturbo nuvoloso. Il clima sarà freddo con minime intorni ai +1/+2°C gradi sulla Capitale e non escluse gelate sulle aree di periferia. Co0n l’inizio della nuova settimana ecco un nuovo impulso freddo, questa volta di estrazione polare-marittima, con maltempo anche intenso sul Lazio e temperature in rialzo rispetto al weekend. Possibile ritorno della neve in Appennino martedì a quote medie.

