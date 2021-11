METEO ROMA – MALTEMPO fino al WEEKEND con CALO TERMICO e NEVE in Appennino fino a quote quasi collinari

Situazione meteo in Italia

Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che mostra una circolazione depressionaria ancora attiva sul Mediterraneo centro-occidentale alimentata da aria fredda in arrivo da nord e che continua a portare instabilità sulla Penisola Italiana. Maltempo che interesserà il Centro-Sud, soprattutto le regioni tirreniche e la Sardegna, con piogge intense e temporali. Vediamo dunque quali sono le previsioni meteo per i prossimi giorni su Roma e sul Lazio!

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Giornata instabile quella odierna su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo nuvolosità irregolare su tutta la regione con piogge sparse associate. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge intense e diffuse su tutta la regione, anche a carattere di rovescio o temporale. Tra la serata e la nottata migliora sull’Alto Lazio, dove avremo un esaurimento delle precipitazioni e cieli poco nuvolosi, mentre sul resto della regione continueremo ad avere molta nuvolosità in transito con piogge sparse, specie sul Basso Lazio. Neve in Appennino fino a quote medie. Temperature su Roma comprese tra 9°C e 14°C. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali, più intensi sul Basso Lazio. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo domani a Roma

Meteo domani – Anche la giornata di domani si appresta ad essere piuttosto instabile su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo nuvolosità irregolare con piogge anche intense sul Lazio centro-meridionale, localmente anche a carattere di temporale e tempo più asciutto sull’Alto Lazio. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata instabilità in aumento con piogge diffuse e temporali sparsi su tutta la regione. Neve in Appennino in calo fino fino a 1100-1200 metri. Temperature comprese tra 11°C e 14°C. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Vediamo a seguire la tendenza per i giorni a seguire.

