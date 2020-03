METEO ROMA – Maltempo in arrivo con la NEVE non da escludere entro domani mattina, ecco dove

Meteo: imbiancate l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo, sarà il turno anche di Lazio e Toscana?

Nevicate fino in pianura sono arrivate sulle regioni adriatiche centrali, sul perugino e ternano come ampiamente annunciato nei precedenti editoriali. Neve in queste ore anche al sud Italia con i fiocchi che raggiungono anche la città di Cosenza. Neve in arrivo anche su Lazio e Toscana nelle prossime ore? Quali previsioni meteo per la città di Roma? A Roma il clima risulta invernale ma con il sole in questi minuti, attenzione alle prossime ore. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo, peggiora sul Lazio con neve a quote molto basse

Con il transito del noccio di bassa pressione piuttosto freddo con temperature fino a -34°c alla quota di geopotenziale di 500 hPa, nevicate fino in pianura hanno riguardato diverse città del centro Italia. Tuttavia un secondo impulso di maltempo sta risalendo lo stivale e con esso arrivano precipitazioni nevose anche di forte intensità in queste ore nei settori appenninici meridionali e fino a quote molto basse. Maltempo in arrivo anche sul Lazio dalla serata odierna.

Maltempo in arrivo anche a Roma

La risalita di correnti più umide dai quadranti meridionali nella serata e nottata di oggi potrebbero innescare nevicate inizialmente fino a 200-300 metri di quota specie sul Lazio settentrionale, oltre i 400 metri sul settore centro-meridionale della regione. Poi nella giornata di domani il maltempo insisterà sulla Capitale d’Italia ma con temperature in deciso aumento.