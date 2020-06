METEO ROMA – MALTEMPO in arrivo nei prossimi giorni con piogge e temporali, ecco le previsioni

Situazione Meteo Italia

Con un vasto e robusto anticiclone sull’oceano nord-Atlantico, l’Europa viene interessata dall’azione di una serie di basse pressioni, tutte con associate correnti più fredde dalle latitudini settentrionali. Sul Mediterraneo e sull’Italia i valori di pressione tenderanno a calare nelle prossime ore con l’avvicinamento di un centro di bassa pressione. In sintesi, maltempo in arrivo nelle prossime ore di oggi sulle regioni settentrionali, da domani anche su quelle centrali e meridionali. Anche a Roma pertanto e come vedremo più avanti sono previste piogge o temporali, oltre ad un calo delle temperature. RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER ROMA!

Previsioni meteo Italia

Momentanea stabilità atmosferica in queste prime ore della giornata su tutta l’Italia dove non ci sono precipitazioni in atto e i cieli si presentano poco nuvolosi. Tuttavia con il trascorrere della giornata sulle regioni più settentrionali del Paese ci attendiamo un peggioramento meteo con piogge e temporali specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Ancora stabile invece al centro-sud. Su Roma il rischio di precipitazioni risulterà piuttosto alto, sia per la giornata di Giovedì che per quella di Venerdì 5 Giugno. Precipitazioni che potrebbero assumere anche carattere temporalesco.

Previsioni meteo dettagliate per la giornata di domani, 4 Giugno 2020

Intera giornata caratterizzata da maltempo a tratti molto intenso al nord Italia con piogge diffuse e temporali localmente di forte intensità. Fenomeni meno intensi solamente su Emilia-Romagna e valle d’Aosta. Possibili nubifragi al Nord Est in serata. Variabilità prevalentemente asciutta al mattino al centro Italia, repentino peggioramento atteso al pomeriggio e nelle ore serali con temporali che dalla Toscana si estenderanno anche a Umbria e Lazio. Inizio di giornata all’insegna del bel tempo e del sole prevalente su tutti i settori meridionali. Peggiora dalla sera-notte sulle isole maggiori e nord della Campania con temporali sparsi. Temperature in calo al Centro-Nord