METEO ROMA: MALTEMPO in arrivo nelle prossime ore e crollo delle TEMPERATURE, i dettagli

Situazione Meteo a grande scala

Neve nelle ultime ore su alcune capitale dell’Europa come a Bruxelles a causa di una forte irruzione di aria gelida direttamente dal Polo Nord. Neve anche in Germania, Svizzera e un pò tutti i Paesi oltralpe fino in pianura. Nelle prossime ore sarà il turno anche dell’Italia con un sensibile peggioramento meteo e con un drastico crollo delle temperature. Saranno principalmente le regioni alpine e le regioni adriatiche a risentirne del colpo di coda dell’Inverno con nevicate possibili fino al fondovalle.

Previsioni meteo in Italia

Sta per arrivare un vero e proprio colpo di coda dell’Inverno in gran parte dell’Italia con le correnti piuttosto fredde in quota direttamente dall’Artico. Temperature in picchiata durante la seconda parte della giornata odierna e durante la giornata di domani con forti raffiche di vento dai quadranti nord-orientali. Temperature sotto la media nelle prossime 24 ore su tutta Italia anche di 8°c, sulla città di Roma tuttavia l’irruzione fredda si farà sentire ma in maniera attenuata rispetto alle altre città dell’Italia.

Previsioni meteo Roma

Piogge e forti raffiche di vento previste nelle prossime ore di oggi anche sulla città di Roma. Si tratterà tuttavia di fenomeni rapidi e localizzati con il maltempo di stampo invernale che colpirà principalmente Marche, Umbria e Abruzzo. Da domani di nuovo tempo asciutto a Roma e così anche nei prossimi giorni prima di un nuovo peggioramento meteo atteso per il weekend.