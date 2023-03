Meteo Roma – Maltempo invernale per i primi giorni di Marzo, ecco le previsioni per il Lazio

Condizioni meteo a Roma

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Vortice depressionario in azione di fronte alle coste della Sardegna, dispensa condizioni di maltempo sul Lazio e sulla Capitale. Aria di estradizione artica porta nevicate fino a quote di bassa montagna; nelle prossime ore e fino alla giornata di domani il maltempo sarà dominante sul nostro territorio. Di seguito vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 1 Marzo: al mattino avremo precipitazioni sparse su Roma e sul Lazio; neve sui rilievi dai 900-1100 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con quota neve in lieve rialzo dai 1200 metri. In serata tempo più asciutto con nuvolosità irregolare. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature in lieve calo e comprese tra i +8°C ed i +14°C.

Previsioni meteo per domani

Meteo domani – Per la giornata di domani avremo cieli coperti su tutti i settori e deboli precipitazioni sparse sul medio-basso Lazio. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge moderate e neve dai 1300 metri. In serata si rinnovano condizioni di maltempo, con ancora cieli coperti e deboli precipitazioni. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Le temperature subiranno un lieve calo nei valori minimi e un lieve aumento nelle massime, su Roma comprese tra 7°C e 15°C.