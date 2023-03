Meteo Italia – prosegue la fase di maltempo con piogge e neve, temporaneo miglioramento in vista del weekend

Mese di marzo che inizia con piogge, temporali e neve in movimento verso il Centro-Nord

Situazione sinottica all’inizio di marzo che vede un minimo di bassa pressione, con goccia d’aria fredda in quota, muoversi dalla Sardegna verso il Tirreno. Piogge e temporali sparsi che nelle prossime ore si muoveranno sulle regioni del Centro-Nord mentre al Sud avremo un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo. Neve fino a quote medie sull’Appennino centrale e fiocchi invece a bassa quota su quello settentrionale, anche intorno ai 200-400 metri. Miglioramento in vista poi del primo weekend di marzo.

Temporaneo miglioramento con l’arrivo del primo weekend di marzo ma non per tutti

Circolazione depressionaria che nel prossimo weekend dovrebbe aver raggiunto lo Ionio per poi traslare rapidamente verso la Grecia. Sabato avremo dunque ancora condizioni meteo instabili al Sud e localmente sulle regioni del Centro. Generale miglioramento meteo su gran parte dell’Italia con la giornata di Domenica ma potrebbe essere solo temporaneo. Sotto il profilo termico il prossimoweekend dovrebbe vedere un generale rialzo delle temperature, specie le massime, con valori che tuttavia saranno in linea con le medie del periodo.

Attenzione ai movimenti del vortice polare durante la prima decade di marzo

Se gli ultimi giorni di febbraio hanno visto un ritorno a condizioni meteo decisamente più invernali, l’inizio del mese di marzo non è da meno. Tendenza meteo per la prima decade del mese che sembra orientata verso una certa dinamicità con un lobo del vortice polare che dopo il weekend potrebbe scendere verso l’Europa centro-orientale andando poi in modo o nell’altro ad interessare anche il Mediterraneo.

CONTINUA A LEGGERE​