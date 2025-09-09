Meteo Roma – Poderosa fase di maltempo in Italia, con tante piogge sulla Capitale

Condizioni meteo attuali

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo porta tempo stabile e clima estivo, ma una perturbazione atlantica in avvicinamento da ovest porterà un i9ntenso peggioramento entro mercoledì con piogge, temporali e calo termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo per oggi

Meteo Roma – Martedì 09 settembre che inizia con cieli parzialmente soleggiati per poi lasciare spazio a fitte nuvole nel corso del pomeriggio, accompagnata da umidità elevata. È in atto un netto calo termico rispetto ai giorni scorsi: massime attorno ai 30 °C, minime sui 21 °C. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani

Nella giornata di mercoledì è attesa una marcata instabilità: le nuvole domineranno il cielo, con possibili rovesci e temporali sparsi su Roma e sul Lazio. Il caldo attenua sensibilmente, con temperature massime intorno ai 26 °C. Probabile allerta arancione in vista per il Lazio per forti precipitazioni e criticità idrogeologica.

Da giovedì nuovo miglioramento meteo

Giovedì, il tempo tenderà gradualmente a migliorare: il sole farà capolino tra le nubi, l’umidità resterà elevata e le temperature saranno in lieve rialzo, con valori massimi sui 28 °C e minimi sui 17 °C . Dal venerdì fino al weekend, il tempo virerà verso una maggiore stabilità: sole prevalente e clima gradevole. Le massime oscilleranno tra i 29 e i 30 °C, mentre le minime scenderanno a circa 16–18 °C .

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma con un peggioramento con rischio forti temporali nella giornata di mercoledì. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!