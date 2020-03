METEO ROMA – Marzo come da tradizione con un nuovo peggioramento in arrivo, ecco quando

Meteo Italia: un inizio di Primavera piuttosto movimentato

La giornata inizia all’insegna del tempo stabile con il sole alternato a qualche nube in transito anche sulla Capitale d’Italia ma attenzione, la primavera potrebbe risultare piuttosto dinamica in tutta Italia con nuove ondate di maltempo in arrivo già nelle prossime ore. Dal pomeriggio nubi in aumento con possibili piogge in arrivo dalla serata, maltempo in nottata con eventuali temporali. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: correnti nord-atlantiche prevalenti

Il flusso di correnti nord-atlantiche imperversa sull’Europa e da alcuni giorni a questa parte anche sul Mediterraneo con qualche nota d’instabilità in più rispetto i mesi precedenti anche per l’Italia. Con le temperature scese di qualche grado nelle ultime ore, la neve trova habitat ideale non solo sulle Alpi come da diversi giorni a questa parte ma anche in Appennino dove i fiocchi sono tornati a cadere fin sotto i 1000 metri di quota.

Previsioni meteo breve termine: nuova ondata di maltempo in arrivo nelle prossime ore

Un nuovo fronte perturbato con la stessa matrice dei precedenti porterà piogge e temporali in Italia nelle prossime ore, fenomeni anche intensi su Liguria e regioni tirreniche. Questa fase instabile dovuta al flusso delle correnti nord atlantiche, potrebbe durare anche nei giorni, per il weekend le previsioni confermano un nuovo affondo sull’Italia con maltempo e neve sui rilievi e temperature in generale calo.