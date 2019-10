METEO ROMA – Migliora il tempo sulla Capitale, ma quanto durerà? Ecco tutti i dettagli anche per il Weekend

Residue piogge in queste ore sulle regioni più meridionali

Il maltempo delle ultime ore lascia il posto al ritorno del sole in Liguria, Piemonte, Lombardia e in Toscana e Lazio. In queste prime ore del mattino le condizioni meteo in Italia si sono stabilizzate eccetto al sud dove insiste la circolazione di bassa pressione e con essa anche nubi e piogge sparse sulla Calabria, Sicilia e Campania. A Roma torna il sole dopo il maltempo di ieri e stanotte. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Giornate stabili in Italia

Caduti oltre 300 millimetri di pioggia nel giro di poche ore sulla Liguria, poco meno in Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Dopo le piogge intense delle ultime ore tuttavia torna il bel tempo e sia oggi che per la giornata di domani le precipitazioni risulteranno assenti in gran parte dell’ Italia.

Previsioni METEO ROMA

Sulla Capitale d’Italia come in gran parte delle grandi città della penisola la giornata odierna trascorrerà all’insegna del bel tempo e del clima mite con le temperature che non sono scese di molto nelle ultime ore nonostante le piogge. Sia oggi che domani e Sabato pertanto nessuna precipitazione prevista a Roma e temperature fino a 22°C nelle ore centrali della giornata.