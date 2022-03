METEO ROMA – Nubi sparse sul Lazio, ma con basso rischio di piogge; da mercoledì arriva il MALTEMPO, ecco le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori della capitale! Nonostante sull’Italia il campo barico sia ancora alto e livellato attorno ai 1025 hPa, sono molte le nubi in transito, specie sulle regioni centro-meridionali; la causa è da ricercare in una blanda lacuna barica in azione tra nord Africa e Sardegna. Pochi, tuttavia, i fenomeni e perlopiù relegati alle regioni meridionali. Da metà della prossima settimana si volta pagina, con l’arrivo del maltempo su tutta l’Italia. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo Roma: oggi nubi sparse, ma senza fenomeni

Meteo Roma – La blanda depressione in azione tra nord Africa e Sardegna, pilota nubi verso il Lazio, determinando una giornata di domenica a tratti grigia sulla capitale. Basso se non nullo, tuttavia, il rischio pioggia sul Lazio se non qualche sporadica goccia nel corso del mattino. Non mancheranno le aperture durante il corso della giornata. Temperature su Roma sostanzialmente invariate con valori compresi tra uno minimo di +12°C nel centro città, ma con valori di +9/+10°C sui settori periferici, ed uno massimo di +19/+20°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Avvio di settimana tra nubi e schiarite, poi sarà maltempo

L’alta pressione manterrà tempo sostanzialmente asciutto sul Lazio anche nei primi giorni della prossima settimana, seppur con nubi sparse che si alterneranno a momentanee schiarite anche su Roma. Dopo il lungo periodo senza piogge significative e la crisi idrica visibile anche dal livello del fiume Tevere, che all’Idrometro di Roma-Ripetta misura da giorni valori compresi tra i 4.8 metri ed i 5.15 metri, ovvero degni dei mesi estivi, finalmente torneranno le piovose correnti atlantiche. Un’intensa perturbazione atlantica riuscirà infatti a fare il suo ingresso sull’Italia tra il 30 ed il 31 marzo, portando una fase di maltempo anche sul Lazio. Circolazione quindi che tenderà a mutare tra fine marzo e l’avvio di aprile, determinando il ritorno del maltempo anche su Roma.