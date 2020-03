METEO ROMA – NUBI SPARSE e TEMPERATURE in AUMENTO, ma con qualche insidia

Meteo Roma tra nubi sparse e temperature in aumento

Le condizioni meteo su Roma risultano mediamente stabili; dopo una temperature minima di +9°C e cieli mediamente soleggiati al primo mattino, attualmente nubi sparse alternate a schiarite si osservano sui cieli della Capitale. Seconda parte di giornata che vedrà il rinnovarsi di alternanza di nubi a schiarite, con basso rischio di locali e brevi acquazzoni più probabili sui quadranti orientali della città. Temperature destinate a salire nelle prossime ore, fino a raggiungere dei valori diurni di +19°C. Ventilazione assente o al più di debole intensità, a prevalente regime di brezza.

Domani ancora nubi ed occasionali acquazzoni pomeridiani

Meteo Roma – nella giornata di domani non si osserveranno significative variazione per le condizioni meteorologiche sul Lazio; nel corso del mattino, infatti, i cieli si presenteranno variabili con locali foschie o banchi di nebbia nelle valli, in rapido dissolvimento. Seconda parte di giornata che vedrà il rinnovarsi di nubi cumuliformi, con associati rovesci e locali temporali sui settori interni, che occasionalmente potranno interessare anche l’estreme aree orientali della città. Temperature con lievi variazioni e comprese tra un valore minimo di +8 e massimo di +17°C.

Martedì instabile e con temperature in calo

L’aria fredda in arrivo sul Nord Italia nella giornata di domani, raggiungerà il Lazio Martedì, portando un calo delle temperature ed un’accentuazione dell’instabilità; meteo Roma, che vedrà piogge e temporali, specie nel corso del pomeriggio, seppur in rapido miglioramento serale. Temperature, come accennato, destinate a perdere qualche grado, portandosi ad un valore minimo di +6°C.

