METEO ROMA – Nuova PERTURBAZIONE in arrivo, con PIOGGE. Dalla prossima settimana possibile cambio di marcia, i dettagli

Piogge e acquazzoni sul versante tirrenico

La giornata odierna è stata interessata da un nuovo affondo di una saccatura di origine atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale che ha inevitabilmente portato condizioni maltempo lungo le regioni tirreniche centro-settentrionali, ma anche sulle regioni del nord-ovest e in Sardegna e Campania. Piogge e temporali più intensi si sono riversati sulla Liguria, in particolare tra il savonese e il genovese, tuttavia gli accumuli di pioggia al suolo risultano generalmente moderati. Anche Roma è stata interessata da qualche acquazzone, come vedremo.

Piuttosto nuvoloso sulle Adriatiche, ma tempo prevalentemente asciutto

Le condizioni meteo si rivelano relativamente stabili sulle regioni adriatiche, dove tuttavia non manca qualche acquazzone sporadico sui settori settentrionali. Nonostante la nuvolosità a tratti anche massiccia, il tempo rimane però in queste zone prevalentemente asciutto, come spesso è accaduto durante questo novembre, grazie alle incursioni atlantiche che hanno avuto sempre una deriva piuttosto occidentale.

Previsioni meteo Roma oggi e domani

La giornata odierna è stata caratterizzata da qualche piovasco che ha interessato la città di Roma tra mattina e pomeriggio e che ha scaricato al suolo un accumulo di pioggia esiguo pari a 1 o 2 millimetri dipendentemente dai quartieri. Temperature che oscillano tra i +11°C di minima e i +15°C di massima. Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì 22 novembre, non si registrano variazioni significativa né dal punto di vista atmosferico, mentre sotto il profilo termico ci si attende una lieve diminuzione delle temperature minime.