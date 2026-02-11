Meteo Roma – Nuovo peggioramento in atto con piogge e acquazzoni e fase instabile almeno fino al weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede il flusso perturbato atlantico molto vigoroso su Europa centro-occidentale e Mediterraneo, con diversi impulsi instabili che vanno ad interessare la Penisola Italiana sia nella giornata odierna che nei prossimi giorni, almeno fino al weekend. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata odierna con tempo instabile su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo infatti cieli nuvolosi con associate piogge sparse. Nel corso del pomeriggio ancora molte nubi con residue precipitazioni, specie nella zone interne. Locali piovaschi non esclusi anche sulla Capitale. Temporaneo miglioramento in serata con anche delle schiarite da ovest, ma nella notte nuvolosità di nuovo in aumento con piogge in arrivo entro la tarda nottata. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +8/+10°C di minima ed i +14/+15°C di massima.

Meteo Roma giovedì 12 febbraio

Anche la giornata di domani vedrà tempo instabile sul Lazio per il passaggio di un nuovo impulso instabile. Al mattino attese infatti piogge e temporali sparsi su gran parte della regione, con residui fenomeni anche nel pomeriggio ma con tendenza al miglioramento. Miglioramento più deciso tra la serata e la notte con anche ampie schiarite. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature con poche variazioni su Roma e comprese tra i +9/+10°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Nuova fase di maltempo entro il weekend

Un nuovo affondo perturbato è atteso sul Mediterraneo entro il weekend. Giornata di venerdì che dovrebbe trascorrere abbastanza stabile sul Lazio, ma con prime piogge in arrivo dalla serata. Maltempo che infatti dovrebbe interessare la regione nella giornata di sabato. Tempo in miglioramento da domenica con anche un calo termico e possibile fase più stabile nei primi giorni della prossima settimana. Per ulteriori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti.

