Meteo Roma – Nuovo rapido passaggio instabile per domani, ma dal weekend torna la stabilità con caldo in aumento

Situazione meteo a scala nazionale

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo che vede una temporanea rimonta dell’alta pressione portando una breve pausa dal maltempo, ma con una nuova perturbazione atlantica che si avvicina da ovest che porterà nuove piogge e temporali al Nord specie tra stasera e domani mattina e qualche acquazzone anche al Centro per domani. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata odierna di giovedì 4 giugno risulterà più stabile sul Lazio, dopo il maltempo di ieri. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti tempo asciutto su Roma e su tutta la regione con cieli prevalentemente soleggiati o con al più il transito di qualche innocua velatura. Tra la serata e la notte non sono attese particolari variazioni, salvo qualche addensamento in più sull’Alto Lazio. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature su Roma comprese tra i +17/+18°C della notte ed i +27/+28°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani venerdì 5 giugno vedrà qualche disturbo sul Lazio, ma comunque nel complesso stabile. Al mattino nuvolosità in aumento sul Lazio centro-settentrionale con possibili piovaschi isolati, sereno o poco nuvoloso sul resto della regione. Nel corso del pomeriggio nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione con possibili acquazzoni da isolati a sparsi, possibili dunque anche sulla Capitale. Migliora dalla serata con graduali schiarite. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature su Roma in calo nei valori massimi e comprese tra i +18/+19°C della notte ed i +24/+25°C del primo pomeriggio.

Tendenza meteo per il Lazio

A partire dal weekend alta pressione in rimonta sul Mediterraneo che porterà giornate stabili e per lo più soleggiate, con anche un aumento delle temperature ma senza eccessi di caldo. Giornate dunque tipicamente estive su Roma tra sole e massime che torneranno a raggiungere o anche superare i +30°C. Ma da metà della prossima settimana, con possibile maggiore spinta dell’anticiclone africano, sarebbe attesa una ondata di caldo piuttosto intensa, ancora presto comunque per i dettagli.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma perturbato con piogge e temporali localmente anche intensi, torna l’alta pressione per il weekend. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!