Meteo – Italia ancora sotto scacco di piogge e temporali: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Maltempo in azione al nordest, meglio altrove

Un miglioramento delle condizioni meteo sta interessando attualmente la nostra Penisola, come mostrano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, dopo un pomeriggio foriero di maltempo che ha generato disagi e anche danni. Tuttavia persistono e persisteranno piogge e temporali sulle aree più nordorientali dello stivale e, soprattutto sul Friuli Venezia Giulia con possibili nubifragi, mentre si assisterà a maggiore stabilità altrove. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve diminuzione.

Piogge e temporali in arrivo in Italia anche per domani

Mentre piogge, temporali e possibili nubifragi continueranno ad imperversare sulle aree più nordorientali dello stivale nel corso della notte, ma in esaurimento al mattino, un nuovo peggioramento delle condizioni meteo riguarderà la nostra Penisola nel pomeriggio di domani giovedì 11 giugno, con piogge e temporali in formazione principalmente sui settori interni del medio-basso versante adriatico. Generale stabilità e bel tempo torneranno a coinvolgere interamente il territorio nazionale entro sera, con temperature che, in questo contesto, subiranno mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche meridionali, Umbria orientale, settori settentrionali ed orientali del Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale e Basilicata orientale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati su Marche meridionali e settori orientali dell’Abruzzo. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature:massime in locale sensibile calo sui settori adriatici centro settentrionali e sulla Sardegna. In calo localmente marcato su Marche meridionali ed Abruzzo settentrionale. Venti: forti nord-occidentali sulla Sardegna, in estensione pomeridiana alla Sicilia meridionale. Mari: da molto mosso a temporaneamente agitato il Mar di Sardegna, molto mossi il Canale di Sardegna lo Stretto di Sicilia e localmente il Tirreno centrale

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, giovedì 11 giugno 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre

Marche: Marc-6, Marc-3, Marc-4, Marc-5

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

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