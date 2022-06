METEO ROMA – Nuvolosità in AUMENTO in settimana, con tanto CALDO afoso. Le PREVISIONI

Situazione meteo a Roma

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un promontorio di matrice subtropicale affermato sul bacino Mediterraneo, mentre al nord Italia avremo un lieve calo di geopotenziali. Nelle prossimme ore si attende dunque ancora tempo stabile, con caldo in aumento su tutte le regioni e poche piogge, salvo acquazzoni e temporali pomeridiani sui rilievi alpini. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo Roma per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 21 giugno: al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Nel corso delle ore pomeridiane non si attendono variazioni con sole splendente su tutti i settori. Anche in serata le condizioni meteo risulteranno stabili e asciutte con prevalente assenza di nuvolosità su tutto il Lazio. Temperature ancora senza variazioni di rilievo, comprese su Roma tra 21°C e 33°C. Ventilazione in regime di brezza. Per la giornata di domani avremo ancora tanto sole nel corso della giornata. Vediamo le previsioni.

Meteo Roma domani

Meteo domani – Al mattino i cieli risulteranno pienamente sereni; nel corso delle ore pomeridiane non sono previste variazioni di rilievo, eccetto qualche addensamento sui settori settentrionali della nostra regione. In serata atteso un transito di velature su viterbese e su parte della provincia di Roma; sereno altrove. Le temperature risulteranno in aumento, comprese tra 23°C e 35°C. I venti soffieranno dai quadranti sud-occidentali. Giovedì assisteremo al transito di nuvolosità irregolare, con possibili temporali a base alta. Vediamo la tendenza meteo.

Tendenza meteo per la settimana corrente

Ultima settimana di giugno che vedrà l’ulteriore affermazione del promontorio africano che si stabilirà sul Mediterraneo, con annessa risalita di aria calda che andrà ad interessare sempre più la Penisola Italiana. Su Roma e sul Lazio avremo cosi una settimana con sole prevalente, assenza di piogge e caldo in aumento, con temperature massime sulla Capitale che arriveranno a sfiorare i 36°C-37°C e valori anche superiori nell’alta valle del Tevere. Solo nel weekend sembrerebbe arrivare qualche disturbo con una lieve rinfrescata. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Meteo Roma

Meteo stabile sul Lazio e sulla Capitale con ulteriore aumento delle temperature nel corso della settimana.