METEO ITALIA – siccità sempre più grave, CALDO in aumento con punte oltre i +40 gradi nei prossimi giorni

Inizia l’estate astronomica e l’anticiclone si rinforza sull’Italia

Il caldo intenso interessa la nostra Penisola già da molte settimana eppure ricordiamo che l’estate astronomica inizia solo oggi, giorno del solstizio. Situazione sinottica che vede un promontorio africano in rinforzo sul Mediterraneo centrale il quale porta condizioni meteo stabili ma anche caldo sempre più intenso. Nei prossimi giorni avremo un crescendo di temperature specie al Centro-Sud mentre qualche temporale interesserà il Nord.

Picco del caldo nei prossimi giorni con valori oltre i +40 gradi

Aria calda africana che viene incentivata a risalire sul Mediterraneo centrale da una saccatura depressionaria presente sulla Penisola Iberica. Condizioni meteo che saranno per lo più stabili in Italia con temperature sopra media anche di 6-8 gradi al Centro-Sud e picco tra Mercoledì e Venerdì, non escluse punte anche superiori ai +40 gradi specie su Puglia, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Caldo anche al Nord ma possibilità anche di acquazzoni e temporali, e non solo sulle Alpi.

Temporali possibili nei prossimi giorni ma siccità sempre più grave

Nel corso dei prossimi giorni le condizioni meteo dovrebbero risultare maggiormente instabili al Nord, a tratti anche perturbate. Questo a causa del flusso in quota di correnti più umide che incentiveranno la formazione di temporali soprattutto sulle Alpi. A poco serveranno comunque per allentare la morsa della siccità che ormai sta raggiungendo livelli critici con primi razionamenti in diverse regioni. La pioggia caduta in inverno e in primavera sull’Italia è pochissima e l’evoluzione meteo anche sul lungo periodo non promette nulla di buono.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza meteo: super caldo anche nel finale di giugno?

Tra Venerdì e l’ultimo weekend del mese il transito di una saccatura depressionaria in quota sulle regioni del Nord Italia potrebbe portare un rapido peggioramento meteo. Principali modelli che però per gli ultimi giorni di giugno tornano a proporre un’intensa risalita di aria molto calda dal continente africano. Presto per parlare di dettagli ma non si esclude affatto che il mese di giugno possa terminare non solo con condizioni meteo stabili ma anche con temperature ben al di sopra delle medie del periodo su tutta l’Italia.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.