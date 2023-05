Meteo Roma – Oggi molte nubi con deboli piogge sul Lazio, domenica a rischio temporali; le previsioni

Meteo Italia, la situazione

Meteo Roma – L’Italia è interessata da una vasta lacuna barica, responsabile di condizioni meteo instabili. Un nuovo peggioramento è in atto sulle regioni centrali, per la risalita di un sistema nuvoloso collegato ad una ciclogenesi in approfondimento sul Canale di Sicilia. Un graduale aumento del geopotenziale si registrerà dalla giornata di domenica con fenomeni relegati alle ore centrali di giornata. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma sabato 20 maggio

Giornata uggiosa quella odierna sul Lazio, per il transito di una debole perturbazione mediterranea. Al mattino cieli coperti su tutta la regione con associate deboli piogge intermittenti anche su Roma. Nel corso del pomeriggio situazione meteo invariata con precipitazioni sparse, alternate a pause asciutte. Migliora nottetempo con fenomeni in generale riassorbimento, ma con cieli che si manterranno nuvolosi. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature con poche variazioni e comprese tra i valori minimi di +15/+16°C ed i +21/+22°C del pomeriggio. Venti moderati da Nord-Nordest con raffiche attese attorno ai 40-50 km/h.

Domenica al via tra nubi e schiarite su Roma, poi rischio acquazzoni e temporali pomeridiani

Giornata di domenica che farà registrare un parziale miglioramento del tempo sul Lazio. Al mattino si osserveranno cieli variabili con alternanza di nubi a schiarite su Roma. Nel corso del pomeriggio instabilità diurna prenderà forma sui settori interni, con acquazzoni e temporali che potrebbero spingersi fino alla capitale; fenomeni in esaurimento serale. Temperature in ripresa nei valori diurni e comprese tra i +15°C ed i +24/+25°C. Prossima settimana caratterizzata da instabilità diurna, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Prossima settimana tra acquazzoni pomeridiani e schiarite

Le condizioni meteo subiranno un parziale miglioramento sull’Italia nel corso della prossima settimana. Il maltempo intenso sembra infatti avere le ore contate, in seguito ad un progressivo indebolimento della lacuna barica. Tuttavia, l’atmosfera rimarrà instabile anche nel corso della prossima settimana quando le giornate trascorreranno con tempo asciutto al mattino ed ore notturne, mentre nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali prenderanno forma sui settori interni, coinvolgendo in parte anche Roma probabilmente fino a metà della prossima settimana. Rimanete aggiornati!

