Meteo Italia – weekend di maltempo con fenomeni intensi, seguirà una settimana ricca di temporali pomeridiani

Il maltempo non da tregua neanche nel terzo weekend di maggio, attenzione a queste regioni

Anche il terzo weekend di maggio sarà all’insegna di condizioni meteo instabili o perturbate in Italia dove avremo piogge e temporali diffusi. Attenzione al Piemonte dove lo stau a ridosso delle Alpi potrebbe portare ad accumuli di pioggia superiori ai 150 mm. Accumuli importanti anche su Calabria e Isole Maggiori, in particolare sui settori orientali ove non si escludono temporali e locali nubifragi. Seconda parte di Domenica che vedrà l’accentuarsi dell’instabilità pomeridiana con temporali soprattutto sui settori interni del Centro-Sud.

Prossima settimana con instabilità pomeridiana protagonista e temporali diffusi

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano per la prossima settimana un campo di alta pressione sbilanciato in pieno oceano Atlantico. Europa e Mediterraneo che resteranno dunque solo parzialmente coperti e Italia che dovrà fare i conti ancora condizioni meteo instabili. Nel corso della settimana ecco infatti che l’instabilità pomeridiana sarà protagonista con acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi ma in movimento poi verso pianure e coste.

Tempo in miglioramento in vista dell’ultimo weekend di maggio, temperature senza eccessi

Guardando all’ultimo weekend di maggio ecco che il modello americano GFS propone sicuramente condizioni meteo più stabili in Italia. Nessun anticiclone robusto ancora in grado di portare stabilità prevalente ma probabilmente avremo un’attenuazione dell’instabilità pomeridiana. Sotto il profilo delle temperature avremo ancora valori in linea o a tratti sotto media nel corso della prossima settimana e dunque maggio potrebbe chiudere come un mese piuttosto fresco.

Tendenza meteo per giugno: vediamo gli ultimi aggiornamenti per il primo mese dell’estate

Diversi modelli mostrano anomalie positive di temperatura su buona parte dell’Europa ma in particolare sui settori occidentali. Alta pressione di matrice nord-africana che potrebbe fare spesso sortite tra Penisola Iberica e Francia portando anomalie termiche positive. Sopra media comunque anche le latitudini più elevate tra Islanda e Scandinavia. Sotto il profilo delle precipitazioni a giugno 2023 potremmo avere locali sotto media sull’Europa centro-orientale a causa dell’invadenza degli anticicloni. Infiltrazioni fresche in quota, specie dai quadranti orientali, potrebbero invece portare molti temporali con locali sopra media tra Balcani e Italia.

