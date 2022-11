Meteo Roma – Oggi residue piogge nel Lazio, ma in miglioramento; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il centro di bassa pressione giunto nella seconda parte della giornata di venerdì sull’alto Tirreno, scivolerà nelle prossime ore verso la Sicilia. Condizioni di maltempo oggi su parte del centro-sud, ma in miglioramento già da domani. Meteo incerto anche per la prossima settimana, specie sulle regioni centro-meridionali ed Isole. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma: oggi molte nubi con residui piogge

Meteo Roma – Vortice di bassa pressione in allontanamento verso il basso Tirreno, favorirà un lento miglioramento delle condizioni meteo sul Lazio. Tuttavia, la prima parte di giornata sarà ancora caratterizzata da cieli molto nuvolosi con possibili deboli fenomeni. Neve sull’Appennino mediamente dai 1400-1500 metri. Tendenza all’attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio, con alternanza di schiarite ad addensamenti su Roma. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature in calo e comprese tra i +10°C della notte ed i +14°C del pomeriggio.

Domenica stabile con ampie schiarite su Roma

L’allontanamento definitivo del centro di bassa pressione, favorirà un ulteriore aumento del campo barico sul Lazio con meteo stabile su Roma. Le correnti si disporranno dai quadranti settentrionali, favorendo una giornata di domenica stabile su Roma con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Ventilazione debole con rinforzi da nord-nordest. Temperature in calo nei valori minimi ed attesi attorno ai +8°C, mentre i valori massimi si porteranno attorno ai +15°C.

Novembre termina con nuovi passaggi nuvolosi, ma poche piogge

Il mese di novembre volgerà al termine con un flusso umido nord-occidentale sull’Italia. Le piogge, tuttavia, interesseranno in particolare le regioni meridionali e le due Isole Maggiori, lambendo solo il Lazio. Giornata di lunedì all’insegna delle nubi sul Lazio, ma senza piogge su Roma. Autunno meteorologico al termine probabilmente senza particolari peggioramenti meteo sulla capitale, mentre con il mese di dicembre potrebbe tornare il maltempo, da confermare.

