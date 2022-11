Meteo – Autunno meteorologico verso la conclusione con nuove fasi di maltempo e calo termico

Meteo, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata da un campo altopressorio in espansione dalla Penisola Iberica sin verso la nazioni centrali europee. Nel contempo un’ansa depressionaria è in transito sul Mediterraneo centrale, dando origine ad una ciclogenesi in trasferimento sui bacini occidentali italiani. In tal modo ci attende un avvio di weekend con il maltempo su parte d’Italia.

Vortice mediterraneo in discesa sull’Italia, oggi maltempo specie al centro-sud

Un vortice di bassa pressione, attualmente pari a 1009 hPa a largo sul medio Tirreno, si è formato nella giornata di ieri a ridosso della Corsica e tenderà a scivolare nella giornata odierna verso il basso Tirreno e sulla Sicilia. Attese condizioni di maltempo, specie al centro-sud con neve lungo l’Appennino. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna. Al Nord: Al mattino tempo stabile con ampie schiarite, maggiori addensamenti al Nord-Est e locali fenomeni in Romagna con neve in Appennino oltre i 1300 metri. Al pomeriggio tempo stabile con ampie schiarite su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni e nebbie in Pianura Padana. Temperature minime stabili o in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi. Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse su tutte le regioni e neve in Appennino oltre i 1200-1400 metri, più asciutto sulla Toscana. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge e temporali tra Lazio e Abruzzo con neve oltre i 1200-1400 metri. In serata residui fenomeni ancora tra basso Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con molte nuvole. Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, neve in Molise oltre i 1300 metri. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con temporali sulle regioni ioniche e neve sull’Appennino molisano fino a 1200 metri, migliora in Sardegna. In serata persiste il maltempo con piogge e temporali sparsi e neve oltre i 1300 metri sull’Appennino tra Molise e Campania. Rischio nubifragi sui settori ionici dal pomeriggio. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari molto mossi o agitati.

Calo termico con neve in Appennino

Il passaggio del centro di bassa pressione sui bacini occidentali italiani, determinerà non solo maltempo sull’Italia centro-meridionale, ma anche un calo termico. Aria più fredda verrà richiamata dai quadranti nord-orientali sul nostro Paese, favorendo un calo delle temperature su tutte le regioni. In particolare i valori massimi oggi si manterranno diffusamente al di sotto dei +15°C, subendo un ulteriore calo nella giornata di domenica al nord quando oscilleranno tra i +9/+10°C. Temperature minime in calo, specie dalla prossima notte quando sono attese gelate in pianura tra Emilia, Piemonte ed ovest Lombardia. Calo termico, quindi anche della quota neve, attesa nella giornata odierna mediamente attorno ai 1300-1500 metri lungo l’Appennino centro-settentrionale, ma con sconfinamenti sin verso i 1100-1200 metri sull’Abruzzo meridionale.

CONTINUA A LEGGERE





Prossimi giorni con nuove piogge, specie al centro-sud. Più stabile al nord

Il mese di novembre, quindi anche l’Autunno meteorologico, terminerà con condizioni meteo dinamiche sull’Italia. L’anticiclone delle Azzorre si manterrà defilato sul vicino Atlantico, lasciando aperta la porta europea alle umide e piovose correnti oceaniche. Tuttavia, gli impulsi perturbati potrebbero avere una traiettoria più meridionale nel corso dei prossimi giorni, penalizzando in particolare le regioni centro-meridionali, mentre il nord rimarrà ai margini. Ancora piogge quindi attese per la prossima settimana, specie al sud, Isole Maggiori e settori adriatici. Più asciutto al nord, anche se con nubi di passaggio e foschie in Pianura Padana.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.