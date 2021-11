METEO ROMA – Oggi SOLE sulla capitale, da domani nubi in aumento con piogge a seguire; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un campo anticiclonico ha preso forma negli ultimi giorni sull’Europa centro-meridionale, portando una tregua dal maltempo anche sull’Italia. Il weekend, infatti, è iniziato sostanzialmente stabile sul nostro Paese, ma con l’anticiclone che avrà vita breve; una nuova perturbazione, infatti, sta già facendo il suo ingresso sul Mediterraneo occidentale, raggiungendo il nostro Paese entro la fine della giornata di domenica. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Previsioni meteo di Roma, sabato 20 novembre

Meteo Roma – La giornata odierna vedrà condizioni meteorologiche mediamente asciutte sul Lazio, per la presenza di un campo barico alto e livellato attorno ai 1025 hPa. I cieli risulteranno sereni o al più poco nuvolosi anche su Roma, con temperature che risulteranno comprese tra un valore minimo di +10°C ed uno massimo di +18°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma, domani torna la pioggia dalla sera

Meteo Roma – Alta pressione in rapido cedimento sull’Italia. La tregua sarà piuttosto breve, con un nuovo peggioramento in arrivo già da domani sul Lazio. Al mattino avremo tempo ancora stabile su tutta la regione, ma con nubi in progressivo aumento ad iniziare dai settori costieri. Deboli piogge in arrivo dal tardo pomeriggio sui settori occidentali, in estensione nel corso della sera anche alla città di Roma con maltempo nottetempo su tutto il Lazio. Vediamo di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire.

