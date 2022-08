METEO ROMA – Oggi tra SOLE e rischio TEMPORALI nel Lazio, poi avvio di settimana più stabile; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica ancora favorevole all’instabilità diurna sull’Italia, per via di infiltrazioni umide in quota. Meteo più stabile per l’avvio della prossima settimana, quando si assisterà ad un momentaneo aumento della pressione, specie sulle regioni centro-meridionali italiane, con temperature in lieve ascesa. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma: oggi ancora a rischio temporali nel Lazio

Giornata odierna al via con tanto sole sul Lazio, ma con tendenza ad un graduale peggioramento. Aria instabile in quota favorirà infatti lo sviluppo do nubi convettive che dal mar Tirreno lambiranno dapprima le coste nel corso del mattino e poi tenderanno a concentrarsi sui settori interni della regione. Acquazzoni e temporali a carattere irregolare potranno quindi interessare nelle prossime ore il Lazio; i fenomeni risulteranno a carattere irregolare, quindi vi saranno zone interessate dalle piogge ed altre che rimarranno all’asciutto. Possibile interessamento anche di Roma nel corso del pomeriggio. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature comprese tra un valore minimo di +21°C ed uno massimo di +30°C.

Avvio di settimana più stabile nel Lazio, salvo locali disturbi

Gli ultimi giorni del mese di agosto saranno caratterizzati da condizioni meteo più stabili nel Lazio. Un aumento del campo barico determinerà su Roma bel tempo per l’avvio della prossima settimana, seppur con qualche addensamento a ciclo diurno. Residua instabilità a ridosso dei settori appenninici, ma con fenomeni per lo più isolati e circoscritti alle ore pomeridiane. Possibile arrivo delle piogge autunnali durante la prima decade di settembre, ma da confermare.

Temperature con lievi variazioni ed al di sopra delle medie nei valori minimi

Temperature con lievi variazioni e vicine alle medie del periodo sulla capitale. Tra oggi e domani su Roma le temperature massime oscilleranno attorno ai valori medi del periodo, portandosi attorno ai +30°C. Valori minimi in lieve calo nei prossimi giorni scendendo attorno ai +20/+21°C, ma mantenendosi ugualmente al di sopra delle medie del periodo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo incerto oggi nel Lazio con rischio acquazzoni e temporali tra il pomeriggio e le prime ore serali, da domani più stabile. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!

