Meteo Roma – Peggioramento in arrivo sulla Capitale: piogge e temporali da oggi, settimana instabile

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica vede il promontorio anticiclonico che ha garantito tempo stabile sull’Italia centro-meridionale cedere progressivamente sotto la spinta di una perturbazione atlantica in arrivo da ovest. Correnti umide e instabili stanno raggiungendo il Mediterraneo centrale, determinando un peggioramento delle condizioni meteo a partire dalle regioni tirreniche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata che inizia con cieli nuvolosi su Roma e su gran parte del Lazio, con le prime piogge in arrivo sui settori settentrionali della regione. Nel corso del pomeriggio il tempo tenderà a peggiorare ulteriormente, con piogge e acquazzoni sparsi che interesseranno anche la Capitale, localmente a carattere temporalesco soprattutto lungo le aree costiere. In serata e nella notte atteso un generale aumento dell’instabilità con precipitazioni diffuse, anche di moderata intensità. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento nei valori minimi su Roma e comprese tra +9/+10°C di minima ed i +14/+15°C di massima.

Meteo Roma domani

La giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo instabili o perturbate. Al mattino cieli coperti con piogge diffuse su tutta la regione, mentre nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali sparsi. Tra la serata e la notte fenomeni in graduale attenuazione, ma con clima ancora umido e nuvolosità compatta. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Settimana dinamica di matrice autunnale

Il maltempo che interesserà il Lazio tra oggi e domani rappresenta solo il primo di una serie di impulsi perturbati. Anche la seconda parte della settimana resterà dinamica, con nuove fasi instabili attese tra giovedì e venerdì e un possibile ulteriore peggioramento nel corso del weekend. Le temperature si manterranno nel complesso miti per il periodo, mentre la quota neve sull’Appennino centrale potrà oscillare intorno ai 1200–1400 metri.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile con tempo asciutto nella giornata odierna, da domani atteso un nuovo intenso peggioramento. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!