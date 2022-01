METEO ROMA – Perturbazione in atto sulla CAPITALE ma l’ANTICICLONE è dietro l’angolo

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione meteo che vede l’affondo di una nuova perturbazione artica che sta apportando piogge e nuvolosità irregolare sul territorio Italiano. Al momento le precipitazioni sono in atto sulla laguna Veneta, sulle coste del Friuli, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Vediamo di seguito cosa aspettarci sulla Capitale e le previsioni meteo per le prossime ore.

Meteo Roma per oggi

Meteo – Al mattino avremo precipitazioni sparse con nuvolosità irregolare associata; in Appennino la neve cadrà fin verso i 1200-1100 metri (specialmente sulle aree più esposte alle precipitazioni). Nel corso del pomeriggio le precipitazioni si sposteranno sempre più sul medio-basso Lazio, con tempo più asciutto sulle coste e sul Viterbese. In serata il tempo risulterà più stabile con deboli precipitazioni solo sul Pontino, altrove avremo nuvolosità variabile. Temperature previste in aumento specie nei valori minimi, su Roma comprese tra 8°C e 14°C. Ventilazione prevalente dai quadranti meridionali, con intensità debole o moderata.

Previsioni meteo di Roma per domani

Meteo domani – La giornata di domani sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi al mattino ed isolate nevicate a quote di bassa montagna sui rilievi Appenninici; nel corso del pomeriggio sono attese isolate piogge sul litorale e sul basso Lazio, mentre su Roma il tempo dovrebbe mantenersi asciutto. In serata il tempo risulterà in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, anche sulla Capitale. Le temperature subiranno un lieve calo nelle minime e risulteranno comprese tra 6 e 14°C. La ventilazione risulterà debole con direzione variabile. Vediamo a seguire la tendenza meteo per i prossimi giorni.