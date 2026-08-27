Meteo Roma – Picco del caldo per domani con massime fin verso i +40°C, lieve attenuazione nel weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede una saccatura depressionaria distesa fin sul basso Atlantico , favorendo l’espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo. Questo porta stabilità prevalente in Italia e soprattutto un aumento del caldo. Attesi comunque anche dei disturbi nuvolosi soprattutto su Sardegna e settori tirrenici centrali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di giovedì che vedrà stabilità prevalente sul Lazio. Sia al mattino che durante le ore pomeridiane avremo molti disturbi nuvolosi su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Tempo stabile anche tra la serata e la notte con anche delle schiarite. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili o in rialzo su Roma e comprese tra i +23/+24°C della notte ed i +35/+36°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

Anche la giornata di venerdì vedrà stabilità prevalente sul Lazio. Sia al mattino che durante le ore pomeridiane atteso tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati, salvo dei passaggi nuvolosi sui settori settentrionali della regione. Nuvolosità in aumento tra la serata e la notte ma senza fenomeni di rilievo associati. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Domani atteso il picco del caldo con temperature su Roma comprese tra i +24/+26°C della notte ed i +38/+39°C del primo pomeriggio e non escluse punte fin verso i +40°C sulla periferia orientale.

Caldo in attenuazione nel weekend

Dopo il picco del caldo atteso per la giornata di domani, correnti più fresche da ovest porteranno un calo delle temperature nel corso del weekend, anche se al Centro-Sud rimarranno ancora sopra media. Su Roma le massime comunque riscenderanno fin verso i +35°C, con clima dunque ancora molto caldo ma senza i valori estremi attesi per domani. Anche la prossima settimana si preannuncia stabile.

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