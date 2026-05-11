Meteo domani 12 maggio: fronte instabile sull’Italia con piogge e temporali sparsi su alcune regioni

Situazione sinottica europea Vasta saccatura depressionaria con aria più fredda che si muove sui settori centro-orientali del continente, allungandosi fin sui Balcani e sfiorando la nostra Penisola. Campo di alta pressione che prova a rimontare sull’Atlantico con massimi al suolo fino a 1035 hPa. Tra Islanda e Scandinavia è invece presente una vasta circolazione depressionaria con minimo al suolo intorno a 995 hPa.

Previsioni meteo per domani, 12 maggio

Al Nord: Al mattino tempo instabile sulle regioni di Nord-Est e sulla Romagna con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove con ampie schiarite. Al pomeriggio residui fenomeni sulle coste adriatiche, più asciutto altrove con ampi spazi di sereno. In serata e in nottata nuvolosità in aumento a partire dalle zone occidentali ma senza precipitazioni di rilievo associate. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 12 maggio

Al Centro: Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutte le regioni, isolati fenomeni sulle Marche. Al pomeriggio ancora acquazzoni possibili sulle Marche, più asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata nuvolosità in generale aumento ma senza precipitazioni associate. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 12 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile ovunque con nubi sparse e ampie schiarite. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni. In serata e in nottata nuvolosità in generale aumento con deboli piogge sulla Sardegna, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

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