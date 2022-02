METEO ROMA – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo nelle prossime ore, torna il SOLE da metà settimana. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano. Vasta saccatura depressionaria in avvicinamento da ovest ed estesa sulla Penisola Iberica favorisce correnti umide e instabili dai quadranti sud-occidentali verso il Mediterraneo, causando un peggioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana. Nella giornata odierna avremo nuvolosità in transito su gran parte dell’Italia con piogge che interesseranno soprattutto le regioni tirreniche e il Nord-Ovest. In serata instabilità in aumento con precipitazioni che andranno ad interessare anche il resto del Nord, con possibilità di neve in pianura tra Piemonte e Lombardia. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo Roma domani

Meteo Roma – La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni meteo instabili su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo cieli nuvolosi su tutta la regione con la possibilità di debole pioviggine sulla Capitale e sul Lazio centro-settentrionale. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi sul Lazio con possibili locali piogge di debole intensità su tutta la regione. Instabilità in aumento tra la serata e la notte, con piogge sparse su tutti i settori, localmente anche intense a carattere di rovescio o temporale. Temperature per lo più stazionarie e su Roma saranno comprese tra 7°C e 14°C. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, localmente più intensi sui settori costieri.

Previsioni meteo Roma domani

Meteo Roma domani – La giornata di domani vedrà un graduale miglioramento delle condizioni meteo su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo cieli nuvolosi su tutta la regione con piogge sparse, soprattutto nelle zone interne e sul basso Lazio. Al pomeriggio nuvolosità variabile e ancora la possibilità di qualche pioggia, specie nelle zone interne. Fenomeni in fase di esaurimento in serata con ampie schiarite in arrivo che renderanno i cieli poco nuvolosi, maggiori addensamenti nelle zone interne e sul Basso Lazio. Temperature per lo più stazionarie. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana.