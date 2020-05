METEO ROMA: Piogge in arrivo nelle prossime ore, si apre una fase piuttosto movimentata

Meteo: temporali anche intensi in arrivo in Italia

Condizioni meteo ancora stabili e clima caldo sulla città di Roma in queste prime ore del mattino, tuttavia anche qui si faranno sentire gli effetti della depressione sul Mediterraneo occidentale con piogge o temporali in arrivo. La fase 2.2 dell’emergenza da covid-19 vedrà un sensibile cambiamento meteo in tutta Italia con piogge o temporali già da oggi specie sulle regioni centro-settentrionali, per domani anche su quelle meridionali. Cieli irregolarmente nuvolosi sul Lazio e più nello specifico sulla città di Roma in questi minuti, piogge o acquazzoni in arrivo nelle prossime ore e per domani.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Roma: maltempo in arrivo

Il tutto ad opera di una circolazione di bassa pressione attiva sul Mediterraneo occidentale che prenderà il posto dell’anticiclone africano grande protagonista in Italia nei giorni scorsi. La circolazione di bassa pressione subirà un ulteriore approfondimento dando origine a piogge e temporali diffusi su quasi tutto il territorio italiano. I fenomeni si estenderanno anche sui settori costieri alle ore serali. Precipitazioni attese generalmente molto intense e talvolta accompagnate da attività elettrica nonché da improvvisi colpi di vento. Solo dalla seconda parte della giornata di domani avremo un miglioramento meteo a Roma.

Tendenza meteo per la settimana in corso

Il nocciolo depressionario tenderà nella giornata di domani a spostarsi verso Est lasciando spazio ad un primo miglioramento meteo sulle regioni nord-occidentali; situazione diversa sulle zone centro-meridionali ove sono attese ancora piogge anche di forte intensità. Secondo le ultime indicazioni dei modelli meteo, sulla città di Roma e più in generale al centro-nord Italia avremo un deciso miglioramento meteo da Giovedì, a seguire anche al sud Italia con l’Anticiclone delle Azzorre in espansione sul Mediterraneo occidentale.