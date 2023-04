Meteo Roma – Piogge in arrivo sulla capitale entro sera, 1 maggio instabile; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori della capitale! Mese di aprile che si avvia verso la conclusione con condizioni meteo in nuovo peggioramento. Un vortice di bassa pressione è in formazione a ridosso della Sardegna e nel corso della giornata di lunedì 1 maggio si porterà a ridosso del medio Tirreno. Tempo incerto su gran parte dell’Italia nelle prossime ore con piogge e temporali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma: domenica al via tra nubi e schiarite, seguite da piogge entro la sera

Meteo Roma – Alta pressione in definitivo cedimento determinerà un peggioramento del tempo. Al mattino condizioni meteo stabili sul Lazio, ma con cieli velati sulla capitale. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali più probabili sui settori interni del Lazio, ma con tendenza al diffuso peggioramento dalla sera con fenomeni attesi anche su Roma. Nottetempo attese piogge diffuse su tutto il Lazio. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature miti e comprese tra i valori minimi di +14/+15°C ed i +21/+22°C del pomeriggio.

1 maggio a rischio pioggia su Roma

Vortice di bassa pressione che ad inizio settimana si porterà sul medio Tirreno. Festività del 1 maggio attesa con molte nubi sul Lazio fin dal mattino e precipitazioni sparse. I fenomeni risulteranno più diffusi ed abbondanti sui settori meridionali della regione e nel viterbese; piogge deboli o brevi rovesci sulla capitale. Maggio al via con il maltempo, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Instabile fino a mercoledì nel Lazio, poi torna l’alta pressione

Mese di maggio al via con tempo instabile nel Lazio. Il vortice di bassa pressione insisterà sull’Italia centro-meridionale fino a metà settimane, rendendo il tempo ancora incerto. Rischio piogge e temporali anche tra martedì e mercoledì su Roma, specie durante le ore pomeridiane e pre serali. Da giovedì è atteso l’arrivo di un campo d’alta pressione con tempo più stabile per la seconda parte della settimana. Rimanete aggiornati!

