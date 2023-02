Meteo Roma – Piogge nei prossimi giorni con neve in Appennino; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori della capitale! Saccatura artica in propagazione al Mediterraneo settentrionale sta favorendo la genesi di centri di bassa pressione tra il Mar Ligure e l’alto Tirreno. Al via una fase di tempo instabile sul centro Italia con ritorno delle piogge, ma anche della neve sull’Appennino a quote via via più basse, ma sempre di montagna. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Domenica di pioggia sulla capitale

Condizioni meteo instabili quelle attese per domenica 26 febbraio 2023. Al mattino sono infatti attese precipitazioni diffuse sul Lazio con nevicate sull’Appennino a partire dai 1800-1900 metri. Tempo incerto con fenomeni sparsi anche durante la seconda parte della giornata, ma con quota neve in progressivo calo sino ai 1100-1300 metri della notte. Piogge attesa su Roma con rischio temporali dal tardo pomeriggio-sera. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature ancora miti e comprese tra i +11°C ed i +14°C.

Avvio di settimana ancora incerto sul Lazio

Giornata di lunedì 27 febbraio caratterizzata dal passaggio di nubi ed acquazzoni sparsi sul Lazio, specie tra mattino e pomeriggio. Neve attesa sull’Appennino a partire dai 1100-1300 metri in progressivo aumento. Graduale miglioramento dalla sera, salvo residui fenomeni a ridosso dei settori costieri. Febbraio chiude con tempo dinamico, vediamo i dettagli nella prossima pagina.