METEO ROMA – Piogge sulla Capitale d’Italia, MALTEMPO anche per il primo di MAGGIO?

Situazione Meteo in Italia

Circolazione di bassa pressione attiva sull’Europa occidentale con i minimi di pressione al suolo centrati sulla Francia. Correnti perturbate raggiungono anche l’Italia dove troviamo condizioni meteo instabili in questa prima parte della giornata, specialmente sulle regioni centrali del Paese. Piogge diffuse pertanto nel Lazio, Umbria ed altre regioni, anche sulla città di Roma negli ultimi minuti sono arrivate le piogge mentre il clima risulta tipicamente primaverile con le temperature pressoché in linea con la media di Aprile.

Previsioni meteo per la città di Roma

Piogge sparse sulla Capitale d’Italia in questa prima parte della giornata, piogge in arrivo anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni,. Nei dettagli, per le prossime 24 ore atteso maltempo al centro Italia specie sulle regioni tirreniche, deboli piogge al mattino di domani su Toscana e Lazio, precipitazioni più consistenti al pomeriggio tra Lazio e Abruzzo. In serata tempo in graduale miglioramento con piogge residue tra Umbria e Marche. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO SULLA CITTà DI ROMA CONSULTA IL NOSTRO SITO!

Previsioni meteo primo maggio

Italia letteralmente spaccata in due tra nord e sud durante il weekend del primo maggio: maltempo anche di forte intensità atteso per la giornata di Sabato sulle regioni più settentrionali dell’Italia con piogge insistenti e locali nubifragi. Tempo perturbato anche al centro Italia con piogge sparse, tempo in prevalenza asciutto invece sulle regioni più meridionali dell’Italia con oltretutto le temperature in aumento grazie alle correnti meridionali provenienti dal nord-africa, non esclusi i primi 30°c sulla Sicilia, Calabria e Puglia.