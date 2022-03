METEO ROMA – Poche nubi e clima gradevole grazie all’alta pressione, possibile cambio nel weekend. PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buon giorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! a partire dalla giornata di ieri un promontorio anticiclonico di matrice africana ha iniziato ad espandersi sul Mediterraneo e continuerà a proteggere la Penisola Italiana almeno fino alla giornata di giovedì, con tempo stabile e temperature quasi primaverili grazie al richiamo di aria mite dal continente africano. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Previsioni meteo Roma oggi

Meteo Roma – La giornata odierna su Roma e sul Lazio sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi per infiltrazioni umide in quota. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati o con qualche disturbo nuvoloso specie sul Lazio centro-settentrionale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite in arrivo che renderanno cieli in prevalenza sereni. Le temperature sono previste in rialzo e su Roma saranno comprese tra 6°C e 17°C.

Previsioni meteo Roma domani

Meteo Roma domani – Anche la giornata di domani su Roma e sul Lazio sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio qualche velatura in arrivo sui settori costieri e sub-costieri, ancora soleggiato sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ma con velature in transito su tutto il Lazio. Le temperature subiranno un ulteriore aumento specie nei valori massimi e su Roma saranno comprese tra 6°C e 18°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la settimana.