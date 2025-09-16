Meteo Roma – Stabilità prevalente salvo qualche disturbo a metà settimana. Migliora successivamente

Situazione meteo a scala nazionale

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale garantisce stabilità su gran parte d’Italia con temperature gradevoli di giorno. Qualche disturbo tra oggi e domani atteso specie al Nord e regioni adriatiche, poi ancora caldo tardo-estivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, domenica 14 settembre

Giornata di martedì 16 settembre ancora con stabilità prevalente sul Lazio. Atteso tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati su tutta la regione sia al mattino che durante le ore pomeridiane, salvo delle foschie o addensamenti bassi al primo mattino specie su pianure e vallate interne. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ma con qualche velatura in transito. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +20/+21°C della notte ed i +28/+29°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani, mercoledì 17 settembre sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato sulla Capitale: al mattino qualche innocuo addensamento su basso lazio e zone interne; nel pomeriggio atteso qualche piovasco in Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati; cieli poco nuvolosi su Roma. In serata tornano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature stabili o in lieve rialzo su Roma e comprese tra i +20/+21°C della notte ed i +29/+30°C del pomeriggio.

Seconda parte di settimana di stampo estivo

Nella giornata di mercoledì, con una saccatura in discesa sui Balcani, possibili dei disturbi nuvolosi sul Lazio e con la possibilità di qualche pioggia sui settori interni e meridionali della regioni. Su Roma atteso comunque tempo stabile con solo qualche passaggio nuvoloso. Nella seconda parte di settimana, grazie all’espansione dell’anticiclone, attese giornate estive su Roma e su gran parte della regione, con sole prevalente ed anche temperature in rialzo, che sulla Capitale potranno tornare a raggiungere o anche superare leggermente i +30°C.

