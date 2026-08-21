Meteo Roma – Possibili acquazzoni e temporali nella giornata odierna, migliora nel weekend con caldo in aumento a seguire

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un cavetto d’onda in transito tra Europa centrale e Mediterraneo, portando condizioni meteo instabili anche sull’Italia centro-settentrionale. Ma già dal weekend tempo in miglioramento grazie alla rimonta dell’alta pressione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata instabile quella odierna sul Lazio. Al mattino attesa nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione, a cui potranno essere associati locali acquazzoni. Atteso un peggioramento nel corso del pomeriggio con piogge e temporali sparsi. Graduale miglioramento dalla serata con schiarite, ma ancora la possibili di isolati fenomeni residui. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in calo nei valori massimi e comprese su Roma tra i +23/+24°C della notte ed i +30/+31°C del primo pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà un miglioramento delle condizioni meteo sul Lazio. Attesa infatti una giornata all’insegna del bel tempo con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche innocua nube di passaggio. Tra la serata e la notte non sono attese particolari variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature stabili e comprese su Roma tra i +23/+24°C della notte ed i +31/+32°C del primo pomeriggio.

Tempo in miglioramento nel weekend e possibile ritorno del caldo a seguire

Dopo la fase di maltempo attesa per la giornata odierna, come abbiamo appena visto già nel corso del weekend le condizioni meteo torneranno stabili grazie ad una ripresa del campo barico sul Mediterraneo centrale. Nel corso della prossima settimana sempre inoltre sempre più probabile una nuova ondata di caldo africano, ma ancora presto per i dettagli.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile, ma domani in arrivo temporali. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!